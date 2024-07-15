В Шуше на II глобальном медиафоруме разоблачили ложные нарративы

Сегодня в азербайджанской Шуше завершается II глобальный медиафорум "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией", на который съехалось 150 гостей из почти полусотни стран, и три дня дискуссий оказались весьма насыщенными.

Стержнем первого дня медиафрума стало выступление Ильхама Алиева, который также ответил на многочисленные вопросы участников - представителей государственных информационных агентств из 34 стран мира, международных организаций и медиаструктур, руководителей и представителей местных СМИ.

Президент Азербайджана рассказал об отношениях с Россией, о том, что Южный Кавказ переживает историческую трансформацию, о новой национальной идее Азербайджана, призвал относиться с уважением к Дональду Трампу, заявил, что COP29 станет мостом между Глобальным Югом и Глобальным Севером, а также выразил уверенность, что азербайджанцы вернутся в Армению. Что касается окончательного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, то Ильхам Алиев заявил, что 80-90% текста мирного соглашения уже согласовано.

Борьба с дезинформацией

Подробнее тему разоблачения ложных нарративов и борьбы с дезинформацией раскрыл помощник президента Азербайджана, завотделом внешней политики президентской администрации Хикмет Гаджиев.

Он заявил, что попытки достижения целей с помощью дезинформации порой приводят к войнам, рассказал, как Азербайджан столкнулся с волной дезинформации, исходящей из Армении, но сумел задействовать инструменты опровержения, чтобы донести до мира правду. Сейчас Азербайджан борется с массовой дезинформацией о мероприятии COP29, которое примет Баку в ноябре.

В этой связи одной из панельных дискуссий форума стало "Климатическое движение и медиа", к которой подключились участники форума из арабских стран, Германии, Великобритании. Они сошлись во мнении, что журналисты, пишущие на тему климата, обязаны работать в интересах всего человечества и быть грамотными в вопросах окружающей среды.

О медиа грамотности речь шла и в ходе панельной дискуссии "Влияние искусственного интеллекта на реальность, медиа и дезинформацию: Поощрение медиа грамотности".

Эволюция французского колониализма

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Также на форуме прошла презентация доклада эксперта ООН из США, международного консультанта по управлению, доктора Карла Корбина. Он рассказал, что во Французской Полинезии уже 30 лет незаконно проводятся ядерные испытания, которые оказывают серьезное негативное влияние на природу и здоровье людей, причем французские власти отказываются выплачивать компенсацию за ущерб. Кроме того, исследование Корбина раскрывает информацию о бывших и нынешних французских колониях (Вьетнам, Алжир, Новая Каледония, Французская Полинезия, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Майотта, Реюньон, Мартиника, Гваделупа и Французская Гвиана). На основе международно-правовых документов Корбин инкриминирует Франции такие преступления как:

этнические чистки

работорговля

репрессии

аресты и убийства коренного населения

гибель людей от голода.

В основе этих преступлений, по словам эксперта ООН, лежат политические, военные и экономические интересы Франции, которая пыталась изменить состав местного населения, переселяя людей на большие территории в Африке. Карл Корбин полагает, что заморские территории должны выйти из колониального формата и самоопределиться.

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов пообещал, что группа поддержит колонии в борьбе за независимость.

Оценки экспертов

Гости форума высоко оценили его эффективность

Управляющий директор Dan Mason Media Дэн Мейсон, восхитившись работами, которые были проведены для восстановления Карабахского региона, заметил, что на форуме в Шуше для профессионалов 40 национальностей были организованы дискуссии, стимулирующие мышление и, в конечном счете, породившие новые идеи.

Президент Института глобальной политики США Паоло фон Ширак, назвав актуальной тему форума, сказал, что "фейковая информация – раковая опухоль СМИ".

Редактор журнала Visions of Azerbaijan Ян Пирт заявил, что западные СМИ искажают информацию о конфликте Азербайджана с Арменией, призвав журналистов приехать в Карабахский регион и оценить ситуацию лично, а на копировать дезинформацию.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ходе панельной дискуссии "Оценка воздействия: определение масштабов дезинформации" первый заместитель гендиректора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман назвал дезинформацию – намеренное использование ложной информации – мощным оружием в век развития информационных технологий.

Вопросы, связанные с противодействием дезинформации, а также распространением фейковых новостей, были в центре внимания экспертов в течение всех трех дней форума. Участники пришли к общему выводу, что для борьбы с дезинформацией должна быть создана международная платформа.