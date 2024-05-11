Шуша принимает Второй глобальный медиафорум

Второй глобальный медиафорум проходит в Шуше с 20 по 22 июля, его основная тема - борьба с дезинформацией. Программа включает в себя четыре панельные сессии, затрагивающие различные актуальные вопросы.

Второй глобальный медиафорум проходит с 20 по 22 июля в Шуше. Его центральной темой стало "Разоблачение ложной информации: Борьба с дезинформацией".

Одной из основных проблем в развитии глобальной стабильности можно считать распространение заведомо неверной информации в современном мире. В то время, когда появляется больше технологических возможностей, увеличивается и число информационных каналов. Это рождает необходимость разработки новых подходов, которые сформируют систему достоверного информирования.

Форум включает в себя 4 панельные сессии, связанные с основной темой мероприятия. Участники смогут обсудить вопросы искусственного интеллекта, инициатив по выстраиванию устойчивого к дезинформации мира, влияния неправдивой информации на общество и роли СМИ в климатическом движении.

Также участникам расскажут о том, как идет подготовка к ноябрьской COP29 и как государство участвует в борьбе с глобальным изменением климата.

На форум приглашены представители бизнеса, СМИ, гражданского общества, официальные лица и государственные деятели. Ожидается приезд более 150 участников из 50 зарубежных стран, среди которых будут представители медиа сообщества и международных организаций.

Как передает корреспондент "Вестника Кавказа", участники прилетели из Баку в Физули, откуда на автобусах их перевезут в Шушу.