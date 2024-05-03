Ильхам Алиев: Шуша – символ героизма, победы и мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на VII Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль", который проходит в городе Шуша.
В своем заявлении он отметил, что каждый, кто посещает Шушу, видит, что в городе царит азербайджанский дух. Ильхам Алиев подчеркнул, что Шуша не прогнулась во время оккупации.
Он напомнил, что освобождение Шуши в результате Карабахской войны – яркая страница в истории Азербайджана. Президент назвал город символом героизма, победы и мира.
Глава государства также уточнил, что Шуша объявлена культурной столицей исламского мира. Он поблагодарил организацию ИСЕСКО за данное решение.
"Шуша удостоена этого почетного звания, и мы принимаем это как знак очередной поддержки, уважения исламского мира к Азербайджану"
- Ильхам Алиев
Далее президент заявил, что Азербайджан осуществляет последовательную работу в направлении исламской солидарности и прилагает усилия для объединения исламского мира.
"Тот факт, что город Шуша является культурной столицей исламского мира, даст нам дополнительную возможность донести нашу культуру как до общественности мусульманских стран, так и до мировой общественности"
- президент Азербайджана
Кроме того, Ильхам Алиев добавил, что сегодня ведутся активные работы по возрождению города Шуша, восстановлению его исторического облика.
Помимо этого, он сказал, что множество исторических и религиозных памятников в городе были уничтожены оккупантами, однако в настоящее время в Шуше ведутся восстановительные работы.
В заключение Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что отныне на землях Азербайджана будет царить мир.
"Я желаю и уверен, что этого желает весь азербайджанский народ, чтобы под этим небом никогда больше не был слышен грохот пушек. Пусть отныне здесь раздаются звуки музыки"
- глава государства