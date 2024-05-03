Ильхам Алиев: Шуша – символ героизма, победы и мира

Ильхам Алиев выступил на фестивале "Харыбюльбюль" в Шуше. Он напомнил, что город объявлен культурной столицей исламского мира и назвал его символом героизма, победы и мира.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на VII Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль", который проходит в городе Шуша.

В своем заявлении он отметил, что каждый, кто посещает Шушу, видит, что в городе царит азербайджанский дух. Ильхам Алиев подчеркнул, что Шуша не прогнулась во время оккупации.

Он напомнил, что освобождение Шуши в результате Карабахской войны – яркая страница в истории Азербайджана. Президент назвал город символом героизма, победы и мира.

Глава государства также уточнил, что Шуша объявлена культурной столицей исламского мира. Он поблагодарил организацию ИСЕСКО за данное решение.

"Шуша удостоена этого почетного звания, и мы принимаем это как знак очередной поддержки, уважения исламского мира к Азербайджану"

- Ильхам Алиев

Далее президент заявил, что Азербайджан осуществляет последовательную работу в направлении исламской солидарности и прилагает усилия для объединения исламского мира.

"Тот факт, что город Шуша является культурной столицей исламского мира, даст нам дополнительную возможность донести нашу культуру как до общественности мусульманских стран, так и до мировой общественности"

- президент Азербайджана

Кроме того, Ильхам Алиев добавил, что сегодня ведутся активные работы по возрождению города Шуша, восстановлению его исторического облика.

Помимо этого, он сказал, что множество исторических и религиозных памятников в городе были уничтожены оккупантами, однако в настоящее время в Шуше ведутся восстановительные работы.

В заключение Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что отныне на землях Азербайджана будет царить мир.

"Я желаю и уверен, что этого желает весь азербайджанский народ, чтобы под этим небом никогда больше не был слышен грохот пушек. Пусть отныне здесь раздаются звуки музыки"

- глава государства