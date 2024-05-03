Вестник Кавказа

Ильхам и Мехрибан Алиевы участвуют в открытии фестиваля "Харыбюльбюль"

Ильхам и Мехрибан Алиевы участвуют в открытии фестиваля "Харыбюльбюль"
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева принимают участие в открытии музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше. Президент страны выступил на мероприятии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева участвуют в открытии VII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Ильхам Алиев выступил на торжественной церемонии. Затем слово предоставили гендиректору ИСЕСКО Салиму бин Мухаммаду аль-Малику.

Чуть ранее президент и гендиректор провели двустороннюю встречу. Оба отметили важность фестиваля в Шуше.

Аль-Малик подчеркнул, что в ходе визита в Шушу он стал свидетелем грандиозных процессов развития и изменения. Гендиректора также упомянул важность восстановления мечетей, которые были уничтожены оккупантами.

Кроме того, он вручил Ильхаму Алиеву памятный подарок.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1355 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кисловодск примет фестиваль «ГастроТеатр»

Кисловодск примет фестиваль «ГастроТеатр»

Железноводск примет фестиваль циклических видов спорта

Железноводск примет фестиваль циклических видов спорта

Фестиваль Харыбюльбюль примут Шуша и Лачин

Фестиваль Харыбюльбюль примут Шуша и Лачин

Владикавказ примет фестиваль спаржи

Владикавказ примет фестиваль спаржи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы