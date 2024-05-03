Ильхам и Мехрибан Алиевы участвуют в открытии фестиваля "Харыбюльбюль"

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева принимают участие в открытии музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше. Президент страны выступил на мероприятии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева участвуют в открытии VII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Ильхам Алиев выступил на торжественной церемонии. Затем слово предоставили гендиректору ИСЕСКО Салиму бин Мухаммаду аль-Малику.

Чуть ранее президент и гендиректор провели двустороннюю встречу. Оба отметили важность фестиваля в Шуше.

Аль-Малик подчеркнул, что в ходе визита в Шушу он стал свидетелем грандиозных процессов развития и изменения. Гендиректора также упомянул важность восстановления мечетей, которые были уничтожены оккупантами.

Кроме того, он вручил Ильхаму Алиеву памятный подарок.