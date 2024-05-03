Вестник Кавказа

Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили Физулинский район и Шушу

Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили Физулинский район и Шушу
© Фото: сайт президента Азербайджана
Президент Азербайджана и первая леди страны посетили Шушу и Физуниский район. Они ознакомились с работами в мечети Чель Гала, а также открыли баню Ширин су.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев и первый вице-президент, первая леди страны Мехрибан Алиева совершили поездку в Физулинский район и город Шуша.

В ходе поездки Ильхам Алиев принял участие в открытии после восстановительных работ комплекса водохранилищ Кенделенчай.

Он также ознакомился с работами на трассе Ахмедбейли-Физули-Шуша и стал участником открытия первого тоннеля, проложенного вдоль дороги.

Затем президент и первая леди отправились в Шушу, где ознакомились с реставрационными работами в мечети Чель Гала и доме-музее Узеира Гаджибейли.

Кроме того, Ильхам и Мехрибан Алиевы открыли после реставрации баню Ширин су.

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