Вестник Кавказа

Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили могилу Гейдара Алиева

Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили могилу Гейдара Алиева
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили могилу Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения. Сегодня исполняется 101 год со дня рождения общенационального лидера Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева побывали на Аллее почетного захоронения, сообщает пресс-служба главы государства.

Там Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили могилу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Президент возложил венок и почтил память советского и азербайджанского политического деятеля.

© Фото: сайт президента Азербайджана

Затем память Гейдара Алиева почтила первая леди страны. Они также почтили память жены общенационального лидера, ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой и возложили цветы на могилу.

Кроме того, Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева почтили память советского политического деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

Ранее президент Азербайджана разместил в социальной сети публикацию в связи со 101-летием со дня рождения общенационального лидера республики.

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