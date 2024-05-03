Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили могилу Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева побывали на Аллее почетного захоронения, сообщает пресс-служба главы государства.
Там Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили могилу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Президент возложил венок и почтил память советского и азербайджанского политического деятеля.
Затем память Гейдара Алиева почтила первая леди страны. Они также почтили память жены общенационального лидера, ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой и возложили цветы на могилу.
Кроме того, Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева почтили память советского политического деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.
Ранее президент Азербайджана разместил в социальной сети публикацию в связи со 101-летием со дня рождения общенационального лидера республики.