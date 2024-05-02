101 год со дня рождения архитектора независимого Азербайджана – Гейдара Алиева

Сегодня – 101-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Политики, политологи, культурные деятели и ученые рассказали "Вестнику Кавказа" о вкладе Гейдара Алиева в историю.

101 год назад родился общенациональный лидер Азербайджана, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджанской ССР, первый заместитель председателя Совета Министров СССР, президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев – человек, определивший современный облик азербайджанского государства.

Биография Гейдара Алиева

Гейдар Алиев получил образование в Нахчыванском педагогическом техникуме и Азербайджанском индустриальном институте, где учился на архитектора. После этого он стал работать в НКВД и СНК Нахчыванской АССР, в 1944 году получив направление в органы госбезопасности. В течение 25 лет Гейдар Алиев работал в КГБ, в процессе окончив исторический факультет Азербайджанского государственного университета. В 1967 году он возглавил КГБ при Совете Министров АзССР в звании генерал-майора.

Всего через два года, в 1969 году, Гейдар Алиев был назначен руководителем Азербайджанской ССР. Под его управлением Азербайджан вступил на стезю эффективного развития, и 13 лет спустя, в декабре 1982 года, за успехи в госуправлении Гейдар Алиев был принят в Политбюро ЦК Компартии СССР и получил одну из высших должностей в Советском Союзе – первого заместителя председателя Совета Министров. На этом посту он курировал работу советской экономики, культуры и социальной сферы.

В 1987 году, после протеста против антигосударственной политики Михаила Горбачева, Гейдар Алиев ушел со всех постов в советском правительстве. В страшные дни "черного января" 1990 года Гейдар Алиев первым рассказал на всю страну о кровавых преступлениях, организованных Горбачевым и его сообщниками в Баку, потребовав справедливого наказания виновным в гибели мирных бакинцев. В июле 1991 года он вышел из КПСС в знак протеста против поощрения советским центром нараставшего сепаратизма в НКАО АзССР.

Поначалу после восстановления суверенитета Азербайджана Гейдар Алиев жил в Нахчыване, где работал председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики. Стал руководителем новой азербайджанской партии "Ени Азербайджан" на ее учредительном съезде в 1992 году. В 1993 году, когда действующее руководство Азербайджана оказалось не в состоянии выполнять свои обязанности, Гейдар Алиев переехал в Баку, возглавив Верховный Совет АР, а затем в этой должности получив полномочия врио президента.

3 октября того же года Гейдар Алиев демократическим путем был избран президентом Азербайджана, вернувшись к руководству родной республикой после 11-летнего перерыва. В течение первого же года его правления жизнь республики была полностью стабилизирована: с Арменией был подписан документ о прекращении огня, иностранные нефтяные корпорации заключили с Баку знаменитый "Контракт века" на разработку блока "Азери-Чираг-Гюнешли". В течение 10 лет руководства Азербайджанской Республикой Гейдар Алиев создал фундамент дальнейшей славной истории республики, благодаря которому и после его ухода из жизни 12 декабря 2003 года страна продолжила поступательное развитие и добилась всех поставленных целей, включая самую главную – восстановление своей территориальной целостности.

Роль Гейдара Алиева в истории

В Азербайджане и союзных ему странах, включая Россию, сложилась традиция 10 мая, в день рождения общенационального лидера республики, отдавать дань уважения заслугам и достижениям Гейдара Алиева. В этот день политики, политологи, ученые и деятели культуры делятся своими воспоминаниями и оценками личности и профессионализма Гейдара Алиева как великого государственного деятеля мирового масштаба.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнула, что Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в развитие и советского Азербайджана, и независимой Азербайджанской Республики, и в том числе в установление прочных позитивных российско-азербайджанских отношений.

"Роль Гейдара Алиева в нашей общей истории трудно переоценить из-за его невероятного вклада в отношения между Россией и Азербайджаном. Как известно, он поддерживал развитие контактов между нашими странами и в культуре, и в сфере образования. В сложные годы он сделал очень многое для сохранения объектов культурного наследия и благодаря его политике российско-азербайджанский межкультурный диалог не прекращался даже в самые тяжелые времена. Результатами его работы мы все сейчас с радостью пользуемся, чем имеем возможность гордиться. Нам предстоит продолжать традиции взаимодействия России и Азербайджана, заложенные Гейдаром Алиевым", - сказала она.

Директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов согласился с тем, что именно Гейдар Алиев заложил основу для современного союзнического уровня отношений России и Азербайджана. "Благодаря Гейдару Алиеву сегодня отношения между нашими государствами находятся на очень высоком уровне. Подтверждением этому служит и участие в VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку российской делегации во главе с министром культуры Ольгой Любимовой. Все наши встречи на форуме говорят об одном – об очень высоких перспективах нашего сотрудничества", - прежде всего отметил он.

"Как деятель искусства я знаю, что общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев был человеком высокой культуры и очень интеллигентным. У него был обычай заходить за кулисы к артистам и пожимать им руки. Когда были трудные времена и в нашей стране, и в Азербайджане в 90-е годы, художники не находили возможности творить, так как не было денег, лично Гейдар Алиев сделал так, чтобы были сохранены национальный симфонический оркестр и актерские труппы театров. В самой сложной ситуации он всегда находил возможности, повышал зарплаты артистам, с особым вниманием относился к балету. В итоге его усилиями наши в общем-то единые музыкальная и театральная школы были спасены", - поведал Михаил Брызгалов.

"Каждый год я с большим удовольствием принимаю приглашение в посольство Азербайджана в Москве и посещаю торжественные мероприятия, посвященные общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, потому что знаю, как много он сделал для культуры. Его стараниями между Россией и Азербайджаном сложился такой высокий уровень взаимоотношений, позволяющий нам самим сегодня и в перспективе работать друг с другом и многое делать вместе", - добавил директор Российского национального музея музыки.

Ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Михаил Мухин прямо заявил, что Гейдар Алиев – это архитектор современной Азербайджанской Республики. "В 1992-1993 годах Азербайджан попросту рассыпался на части, но как только Гейдар Алиев вернулся в руководство республикой, он немедленно эти отдельные кусочки собрал обратно в целую страну. По сути, Гейдар Алиев создал Азербайджанскую Республику в ее нынешнем виде. В этом состоит его самая главная роль в азербайджанской истории: не было бы Гейдара Алиева – не было бы современного Азербайджана", - пояснил он.

"Что касается руководства советским Азербайджан в 1969-1982 годах, то в те годы Гейдар Алиев добился в рамках советской системы экономики достаточно серьезных результатов для АзССР. Ситуация в Азербайджане была вполне стабильной, экономика росла, поддерживался межнациональный мир, развивалась культура. В рамках СССР Азербайджан развивался динамично. По справедливости мы должны признать, что, если в советском Азербайджане был экономический рост, то в этом состояла заслуга Гейдара Алиева. Также нужно отметить вклад Гейдара Алиева в построение российско-азербайджанских отношений в тяжелые 90-е годы: и российское, и азербайджанское руководство в годы его правления нашло точки соприкосновения и не дало нашим связям уйти в минус", - добавил Михаил Мухин.

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко рассказал об уважении и признательности властей и народа Российской Федерации Гейдару Алиеву.

"В России помнят и уважают этого выдающегося политика. Наверное, Гейдар Алиев – единственный в мировой истории политик, который дважды триумфально пришел во власть. Сначала в годы Советского Союза он сделал блестящую карьеру своим трудом, упорством, целеустремленностью. В 60-х Гейдар Алиев достиг очень важных позиций в системе органов государственной безопасности, в частности, возглавлял КГБ Азербайджанской ССР – один из лучших республиканских комитетов госбезопасности того времени. Выйдя на первые позиции, он пользовался огромным уважением у Андропова, и именно благодаря просьбам и рекомендациям Андропова был назначен руководителем советского Азербайджана, а 13 лет спустя переведен в Москву", - сообщил он.

"К сожалению, интриги, особенно армянского окружения Горбачева, привели к тому, что произошла опала. Горбачев видел в лице Гейдара Алиева, прежде всего, политического конкурента. Масштабы этих двух фигур были несопоставимы: глупый, болтливый Горбачев с неудачным сельскохозяйственным бэкграундом на Ставрополье – и генерал КГБ, руководитель республики, затем первый заместитель главы советского правительства, а де-факто руководитель Совета Министров, поскольку в те годы Николай Тихонов находился в преклонном возрасте. В 1982-1987 годах Алиев являлся вторым человеком в советском руководстве после генсека, и конечно же такая фигура была неудобна для Горбачева", - обратил внимание Игорь Коротченко.

"После распада СССР Гейдар Алиев был востребован народом Азербайджана, с триумфом вернулся во власть и был избран президентом Азербайджана. Именно Гейдар Алиев заложил основу государственности республики. Сегодня не приходится удивляться тому, как высоко ценит заслуги Гейдара Алиева президент России Владимир Путин: в органах госбезопасности до сих пор имя общенационального лидера Азербайджана произносят с огромным почтением, прекрасно помнят, кем он был, и безусловно относятся к нему с величайшим уважением", - заключил главный редактор "Национальной обороны".