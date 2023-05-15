101 год со дня рождения Гейдара Алиева отметили в Москве

Сегодня по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Азербайджана посольство этой страны в Москве провело в гостинице "Украина" мероприятие, участники которого поделились своим мнением о роли Гейдара Алиева.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Многие люди старшего поколения помнят и свято чтут память великого Гейдара Алиевича Алиева, основателя современного азербайджанского государства. Он многое сделал и на высоком государственном посту в Советском Союзе, курируя самые важные, наукоемкие отрасли экономии. Байкало-Амурская магистраль, 50-летие которой мы отметили на днях, неразрывно связана с именем Гейдара Алиева. Недавний визит господина президента, Ильхама Гейдаровича в Москву был связан в том числе и с этим торжеством в честь 50-летия БАМа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Я верю, что Гейдар Алиевич видит нас, гордится сыном, который достойно продолжает дело своего великого отца. Азербайджан стал самой процветающей, стабильной экономикой в пределах постсоветского пространства. Успешно реализована программа борьбы с бедностью, исчезли палаточные городки, Азербайджан стал энергонезависимым государством, выйдя на те самые заветные 14 млрд кубов газа в год

- Леонид Слуцкий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выполняя один из важнейших заветов своего великого отца, Ильхам Гейдарович вернул Карабах. Это тот результат, тот святой и благородный итог всех этих постсоветских лет, к которому народ Азербайджана во главе с Гейдаром Алиевичем, во главе с нынешним президентом, Ильхамом Гейдаровичем Алиевым шел все эти годы

- лидер ЛДПР.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджану всё по плечу. Баку провел у себя первые I Европейские Олимпийские игры, там проходит уникальный, собирающий величайших мыслителей современности Бакинский гуманитарный форум, Баку стал мировой площадкой для конференций, выставок, спортивных игр, для сверки часов самых передовых умов человечества, которые приезжают в Баку для участия в мероприятиях для сотрудничества. Азербайджан для на самый надежный для нас партнер. Многовековые скрепы, дружба, братство - всё это о наших отношениях

- Леонид Слуцкий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каждый раз приезжая в Баку, какая бы ни была программа, я первым делом еду на Аллею почетных захоронений, поклониться Гейдару Алиеву. Его бессмертное наследие сегодня в руках Ильхама Гейдаровича, в руках команды профессионалов, которая ведет Азербайджан во главе с господином президентом по пути устойчивого и прогрессивного развития национальной экономики, социальной сферы, обороны, безопасности

- лидер ЛДПР.

Главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко:

В истории и Советского Союза, и современной России, и современного Азербайджана Гейдар Алиев занимает особое место как выдающийся государственный деятель, как политик с огромной харизмой и огромными достижениями. Из состава советского руководства 1980-х годов в народной памяти остались два политика: Андропов и Алиев. Каждый из них был личностью, каждый из них осуществил гигантские свершения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гейдар Алиев дважды сумел взойти на политический Олимп. Триумфальное возвращение Гейдара Алиева в Азербайджан спасло республику от исчезновения с политической карты мира, от дезинтеграции. Фундамент, который заложил Гейдар Алиев в строительство азербайджанского государства, позволил стране развиваться и в годы его президентства, и в те 20 лет, когда во главе Азербайджана стоит нынешний президент, великий сын великого отца, Ильхам Алиев. Фундамент нынешних успехов, мощь и процветание Азербайджана были заложены общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым

- Игорь Коротченко.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России помнят Гейдара Алиева, любят и уважают его. Он до сих пор пользуется огромным авторитетом и среди тех, кто занимается в России промышленностью, и среди тех, кто обеспечивает государственную безопасность, поскольку личности такого масштаба появляются очень редко, а память о них сохраняется на века

- политический аналитик.

Спецпредставитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой:

В прошлом году мы отмечали столетие Гейдара Алиева, было сказано много слов, были сняты фильмы, картины. Когда 22 апреля нынешнего года встречались два президента, Владимир Владимирович Путин и Ильхам Гейдарович Алиев, они опять вспоминали Гейдара Алиевича, говорили о его роли в развитии российско-азербайджанских отношений, о том, какую историческую роль он сыграл в строительстве Байкало-Амурской магистрали. Неслучайно ветераны БАМа так тепло вспоминали Гейдара Алиевича.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гейдар Алиевич не просто великий сын азербайджанского народа, не только лидер азербайджанского народа, который спас страну в период невероятных смут первой половины 1990-х годов, но и человек, который сделал очень многое для строительства во всем Советском Союзе. Сегодня возвращение Байкало-Амурской магистрали - это очень важный для нас шаг, потому что мы хотим выстроить параллель Транссибу, ее, собственно, и задумывали как параллель Транссибу. Эта дорога сегодня необычайно важна для развития России

- Михаил Швыдкой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В очень сложное время, время смут и потрясений, Гейдар Алиевич оказался человеком необычайной мудрости и прозорливости. Его деятельность на посту первого заместителя председателя правительства СССР и до этого деятельность на посту первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана, а потом уже лидера страны, невозможно переоценить

- спецпредставитель российского президента.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Я сегодня смотрел, читал, вспоминал о каких-то этапах его становления, и, конечно, его возвращение в Нахичевань, когда он стал председателем Меджлиса Нахичевани, то, как он выстраивал политику в ситуации, когда разваливался Азербайджан, и то, как Алиев потом собирал его, как он противостоял мятежам, которые были в стране, это говорит о его великой внутренней силе и понимании того, во имя чего всё это делалось. А делалось это во имя процветания Азербайджана. Сегодня то, что заложил Гейдар Алиевич, реализуется уже Ильхамом Гейдаровичем Алиевым

- Михаил Швыдкой.