Хикмет Гаджиев: Азербайджан столкнулся с серьезной дезинформацией во время войны

В воскресенье на Втором Шушинском глобальном медиафоруме состоялось выступление помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева. В частности, в ходе своей речи он рассказал о дезинформации, с которой столкнулся Азербайджан во время Отечественной войны.

Дезинформация достигла опасного уровня и сегодня представляет собой угрозу не только национальной, но и глобальной безопасности. Об этом заявил 21 июля Хикмет Гаджиев, завотделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана.

В ходе своего выступления на втором Глобальном медиафоруме в Шуше помощник главы государства отметил, что дезинформация – это достаточно частое явление.

"Информация – мощный инструмент, но главный вопрос в том, как эту информацию использовать. Развитие технологий и цифровизация затрудняют получение точной информации"

– Хикмет Гаджиев

Он добавил, что с помощью дезинформации определенные силы пытаются достигать своих целей, что порой приводит к войнам.

"Дезинформация подрывает свободу прессы и основные принципы прессы. Дезинформация может отвечать интересам определенных групп, когда она достигает определенных целей и нарушает основные принципы прессы"

– помощник лидера АР

Он обратил внимание на то, что после обретения независимости Азербайджан столкнулся с дезинформацией, которую распространяла в отношении республики Армения.

"Территории Азербайджана были оккупированы, но факты были поданы так, будто Азербайджан провел против кого-то этническую чистку. Против Азербайджана прокатилась широкая волна дезинформации. В заголовках всей прессы было представлено, что мы якобы напали на Армению"

– представитель администрации президента Азербайджана

Хикмет Гаджиев заметил, что Баку усиленно задействовал инструменты опровержения, чтобы донести до мира правду.

"Во время 44-дневной Отечественной войны мы серьезно боролись с дезинформацией. Посредством официальных заявлений и пресс-конференций Азербайджан довел до международного сообщества точную информацию. Наши медиаресурсы приложили максимум усилий, чтобы донести до мира правду, не уставая"

– помощник президента республики

Он указал на то, что республика столкнулась с массовой дезинформацией о мероприятии COP29, которое примет Баку в ноябре этого года.

"Но мы с этим боремся, мы верим в правду, продолжаем свою работу. Мы вносим вклад в глобальную экологическую безопасность в соответствии с глобальной повесткой дня"

– завотделом по вопросам внешней политики