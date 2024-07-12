Ильхам Алиев: я глубоко убежден, что азербайджанцы вернутся в Армению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором глобальном медиа-форуме в Шуше выразил уверенность в том, что азербайджанское население Западного Азербайджана со временем вернется на родину, для чего достаточно соответствующей политической воли Еревана.

Азербайджанцы, изгнанные с территории нынешней Армении, обязательно вернутся на родные земли, - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором глобальном медиа-форуме в Шуше, отвечая на вопрос политика и журналиста Максима Шевченко о подходе Баку к проблеме возвращения азербайджанских изгнанников в Западный Зангезур и другие земли, находящиеся сегодня под контролем Еревана.

"Я глубоко убежден, что день возвращения азербайджанцев обязательно наступит – и здесь мы рассчитываем на политическую волю армянского руководства, его приверженность декларируемым им принципам демократии и верховенства закона", - в первую очередь подчеркнул Ильхам Алиев, приведя в качестве примера такой политической воли подход Баку к реинтеграции армянской части населения Карабаха в азербайджанское правовое поле.

"Еще до того, как была проведена антитеррористическая операция, мы неоднократно приглашали представителей армянского населения Карабаха на встречи. Мною был назначен специальный представитель президента из числа членов парламента, инструктированный на установление контактов и определение дальнейшего проживания и жизнедеятельности армянского населения Карабаха. Первая встреча с представителями армян Карабаха состоялась на базе российского миротворческого контингента в Ходжалы, который мы тогда еще не контролировали. Мы предложили, чтобы следующая встреча состоялась уже на территории, которую мы контролируем, но тогдашний сепаратистский режим от этого отказался. Мы дважды их приглашали, и дважды был отказ", - напомнил он.

"После этого многие международные игроки, которые пытались участвовать в процессе, выходили на нас с вопросом, как же будет устроена их жизнедеятельность. Мы были вынуждены просто разместить проект реинтеграции в Интернете. Там было четко обозначено, при каких условиях они могут оставаться на территории Азербайджана: принятие гражданства и получение разрешения на работу и проживание. Других форм того, как человек может жить постоянно в иностранном государстве, просто не существует. На это тоже был дан отказ. То есть мы были максимально конструктивны в плане обеспечения безопасности и жизни тех граждан армянской национальности, которые проживали в Карабахе. Когда же мы положили конец сепаратизму 20 сентября 2023 года, было проведено еще несколько встреч с представителями армянского населения, но опять результата не было", - обратил внимание президент Азербайджана.

Армения способна сделать то же самое для азербайджанцев, имеющих полное право жить на ее нынешней территории. "Естественно, мы ожидаем со стороны правительства Армении точно такого же подхода, как у нас. Мы ожидаем от них четкого заявления о том, каким образом азербайджанцы, изгнанные с сегодняшней территории Армении, из Западного Азербайджана, либо потомки тех, кто был изгнан, могут вернуться на свои исторические земли – посещать их либо жить на этих землях. Тем более что, по нашим данным, в 90% сел, которые населяли азербайджанцы, сейчас жизни нет, они просто пустые", - заключил Ильхам Алиев.