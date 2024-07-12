Ильхам Алиев: Южный Кавказ переживает историческую трансформацию

Сегодня днем в Шуше стартовал Второй глобальный медиа-форум. На его открытии выступил и пообщался с гостями мероприятия президент Азербайджана Ильхам Алиев. В своей речи он отметил потребность в постоянной борьбе с дезинформацией в СМИ.

Восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики на всей территории Карабахского экономического района в сентябре 2023 года привело к кардинальным изменениям в геополитической ситуации на Южном Кавказе, заявил сегодня президента Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Второго глобального медиа-форума в Шуше.

"Если говорить о регионе Южного Кавказа, то он переживает историческую трансформацию, происходят геополитические изменения исторического значения, когда традиционные союзы оказываются в стадии регресса, а новые форматы сотрудничества возникают. Разумеется, полное восстановление нашей территориальной целостности в прошлом сентябре было ключевым событием в современной истории региона ", - прежде всего сказал он.

"Мы надеемся, что эти изменения создадут более предсказуемую ситуацию в регионе. Я думаю, всем нам – людям, живущим на Южном Кавказе, – не нужны больше ни войны, ни конфликты. Мы реализуем масштабную программу по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Все население Азербайджана ощущает оптимизм и энтузиазм, и это главное, что требуется любой стране для успеха – правильный настрой общества. Особенно в том в случае, когда люди видят, что их многолетние устремления претворились в жизнь", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Отвечая на вопрос модератора встречи о проблеме дезинформации об Азербайджане в мировых СМИ, Ильхам Алиев, как передает корреспондент "Вестника Кавказа", констатировал, что фейки о событиях в республике, к сожалению стали постоянной частью азербайджанской жизни.

"Порой мы даже удивляемся, когда информация об Азербайджане в международных СМИ оказывается правдивой. Фейки, дезинформация, манипулирование фактами, ложные нарративы – то, с чем мы сталкивались на протяжении многих лет. Для этого были разные причины, одной из которых, конечно, был армяно-азербайджанский конфликт. Были мобилизованы все структуры армянской диаспоры и проармянских политиков и журналистов для нанесения ударов по Азербайджану ложными нарративами, представления ситуации в полностью противоположном виде. И это продолжается до сих пор", - отметил он.

Ильхам Алиев добавил, что восприятие подвергнутых такой информационной обработке политических деятелей и представителей СМИ менялось только тогда, когда они посещали Азербайджан и беседовали с азербайджанским руководством и населением. "Ложные нарративы наносят очень много вреда, и речь не только о репутации, но и о бизнес-потенциале и инвестиционной привлекательности страны. Они отвлекают внимание международного сообщества от подлинных проблем, фабрикуя не связанные с реальностью представления о положении дел", - указал президент Азербайджана.

"Мы были жертвой этнической чистки и почти тридцатилетней оккупации, но именно нас представляли как агрессора. Мы даже попали под санкции. США ввели санкции против Азербайджана в 1992 году из-за действий армянского лобби и проармянских членов Конгресса. Это совершенно абсурдная ситуация: страна находится в гуманитарном кризисе – миллион человек изгнаны из своих домов, оккупированные территории полностью уничтожены – и из-за этого против нее вводят санкции", - напомнил он.

Азербайджанский лидер обратил внимание, что в начале 90-х как недавно восстановившее независимость государство Азербайджану приходилось тяжело работать над тем, чтобы изменить созданную проармянскими силами картину армяно-азербайджанского конфликта. "Поначалу нам казалось, что у нас не получается верно донести правду о ситуации в регионе. Мы обвиняли себя в этом, старались мобилизовать имеющиеся ресурсы, объяснять людям, как обстоят дела на самом деле, использовать различные каналы коммуникации. Но затем мы осознали, что очень многие просто не хотят знать правду либо заинтересованы представлять ситуацию в противоположном реальности виде. И тогда мы нашли лучший способ, как достичь своей цели: приглашать людей – политиков, журналистов, как вы – к нам, в Баку, в Карабах, в другие регионы, чтобы они сами увидели, кто мы, каковы наши планы и ожидания, какую страну мы хотим построить и удается ли нам это или нет", - поведал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что СМИ должны объективно подавать информацию. "На СМИ лежит особая ответственность, поскольку то, как они представляют события, очень часто влияет на сами жизни людей", - заключил он.