Ильхам Алиев: 80-90% текста мирного договора с Арменией уже согласовано

Сегодня в азербайджанской Шуше открылся II глобальный медиафорум "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией", на который съехалось более 150 иностранных гостей из около полусотни государств. На открытии форума президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на вопросы его участников.

Так, в частности, он рассказал об отношениях в Россией, о том, что Южный Кавказ переживает историческую трансформацию, о новой национальной идее Азербайджана, призвал относиться с уважением к Дональду Трампу, заявил, что COP29 станет мостом между Глобальным Югом и Глобальным Севером, а также выразил уверенность, что азербайджанцы вернутся в Армению.

Многих участников форума интересовал вопрос окончательного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Что касается мирного соглашения, то… 80-90% текста уже согласовано. Армения была вынуждена изъять из него положение и терминологию (касающиеся Карабаха – ред.), что открыло путь для дальнейшего развития процесса нормализации. На данный момент остаются открытыми два вопроса. Во-первых, Армения должна положительно ответить на наше предложение. Во-вторых, и Армения, и Азербайджан должны совместно обратиться в ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы, поскольку последнюю пару лет эта группа фактически бездействует

- Ильхам Алиев.

Переговоры по тексту мирного соглашения продолжаются, но сегодня в Баку настроены несколько менее оптимистично. Президент Азербайджана рассказал, что в Великобритании была намечена его встреча с премьер-министром Армении, однако Никол Пашинян от нее отказался. Несколько месяцев назад канцлер Германии Олаф Шольц уже организовал аналогичную встречу в Мюнхене. Такое же предложение поступило из Лондона. Планировалось, что британский премьер примет в ней участие, а затем покинет ее, оставив Алиева и Пашиняна вести переговоры тет-а-тет. Однако премьер-министр Армении не захотел этого.

Если он не хочет со мной разговаривать, то о каком мирном соглашении может идти речь? Если он не хотел разговаривать с британским премьером, то зачем тогда посещал Лондон, Оксфордшир? То есть многие вопросы носят очень противоречивый характер

- президент Азербайджана.

В этой связи он напомнил, что неоднократно встречался с руководителями Армении, в том числе с нынешним премьером:

Зная, что два предыдущих президента [Роберт Кочарян и Серж Саргсян] были одними из виновников геноцида против Азербайджана, в том числе в Ходжалы, мне было неприятно пожимать им руку, но я делал это ради мира и освобождения наших земель. Будучи президентом, мне пришлось отбросить в сторону все свои личные чувства и эмоции. Помогли ли эти встречи восстановить наши территории? Думаю, да, они были полезными.

Ильхам Алиев также рассказал, что занимал президентский пост уже в течение 17 лет к тому времени, как Карабах был освобожден:

В случае необходимости мы бы подождали еще 17 лет, чтобы освободить наши земли. Не имело бы значения, кто является президентом. Возможно, это событие произошло бы лет через 50. В таких случаях нет места эгоизму. Это не имело отношения лично ко мне. Тогда было неважно, кто лидер или президент. Это был вопрос достоинства!.

Также на форуме была поднята тема колониализма, которой Баку начал вплотную заниматься после того, как стал председательствовать в Движении неприсоединения. Буквально на днях в Баку прошел I съезд представителей партий и движений, выступающих на независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, Карибского бассейна и группы Антильских островов, пострадавших от французского колониализма. Участники съезда договорились о создании Международного фронта свободы французских колоний, а в итоговой декларации подчеркнули важную роль Азербайджана в процессе деколонизации.

Выступая сегодня на форуме, Ильхам Алиев подчеркнул:

То, что делает Франция — неприемлемо и должно быть остановлено. Коморские острова, остров Майотта до сих пор находятся под колониальной властью. Мы хотим помочь этим странам освободиться от этого отвратительного пережитка прошлого.