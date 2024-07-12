COP29 станет мостом между Глобальным Югом и Глобальным Севером

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Втором глобальном медиа-форуме в Шуше, рассказал об особом подходе Баку к организации COP29: конференция будет посвящена не только климатической повестке, но и в целом формированию взаимопонимания между развитыми и развивающимися государствами.

На COP29 Азербайджан ставит целью навести мосты между развитыми и развивающимися государствами, - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором глобальном медиа-форуме в Шуше. Он подчеркнул, что COP29, которая впервые пройдет на постсоветском пространстве, является ключевым событием глобального уровня.

"Для нас это уникальный шанс вступить в высшую лигу. Мы не только организуем COP29, но делаем намного большее – запускаем инициативы, активно работаем по развитию межгосударственных связей для строительства мостов между Глобальным Югом и Глобальным Севером. В этом нам помогает то, что в течение 4 лет Азербайджан был председателем Движения неприсоединения, объединяющего 120 государств, где нас выбрали единогласно и затем за работу много благодарили", - прежде всего сказал он.

Ильхам Алиев обратил внимание, как много связей у Баку налажено с различными регионами международного сообщества. "Азербайджан – одна из немногих, возможно, единственная страна на постсоветском пространстве, подписавшая стратегические партнерские документы с десятью странам Евросоюза. Мы являемся членом Организации исламского сотрудничества и формата ОПЕК+, в то же самое время активно взаимодействуя с европейскими структурами (я буквально вчера вернулся из Лондона, с саммита Европейского политического партнерства). Это тоже наши преимущества. Мы можем налаживать связи", - подчеркнул президент Азербайджана.

"Если честно, раньше мы не были так активно вовлечены в климатическую проблематику. Но мы видим, насколько огромно недоверие между развитыми и развивающимися странами – все время идут взаимные обвинения, кто наносит больше вреда планете, кто несет больше ответственности и кто должен быть наказан. Мы хотели бы остановить эти процессы, ведь они никуда нас не приведут, и вместо этого заниматься практическими вещами. В частности, вместе с Великобританией мы планируем организовать фонд, который будет поддерживать развитие малых островных государств, чтобы помочь им справиться с экзистенциальными угрозами", - сообщил Ильхам Алиев.

"Мы надеемся, что COP29 даст хорошие результаты, и приглашаем всех наших друзей приехать в Азербайджан в ноябре", - заключил азербайджанский лидер.