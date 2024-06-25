В Москве остались довольны работой Баку над организацией COP29

Спецпредставитель президента России заявил о большой работе над Конференцией COP29. Он подчеркнул, что конференция стоит во главе мировой повестки дня.

Спецпредставитель российского лидера Борис Титов дал оценку работе, которая ведется в Азербайджане накануне Конференции COP29.

Он отметил, что Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата сегодня стоит во главе мировой повестки дня.

"Мы провели первый обмен мнениями, узнали больше о том, как COP29 готовится в Азербайджане, какая огромная работа сегодня ведется – даже представить себе сложно"

Титов обратил также внимание на участие предпринимателей в разработке повестки и их вовлечение в решение задач по борьбе с изменением климата.

COP29 в Баку

Напомним, в ноябре Баку примет Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Решение было принято на заседании COP28 в Дубае.