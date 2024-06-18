Азербайджан готовится к потоку туристов в преддверии COP29

Бюро по туризму Азербайджана начало разработку плана по обеспечению комфортного пребывания участников COP29 и ожидает, что большой поток иностранных гостей крайне позитивно скажется на развитии туристической отрасли страны и экономики в целом.

Уже в ноябре этого года Азербайджан будет страной-организатором СOP29 (конференции ООН по вопросам изменения климата). В ее рамках ожидается большой наплыв туристов, поэтому Баку активно начинает подготовку устройства инфраструктуры, которая будет обеспечивать комфортное пребывание гостей в стране.

Заместитель председателя правления Азербайджанского бюро по туризму Джаваншир Байрамов сообщает, что сейчас готовится более 15 новых туристических маршрутов, которые охватывают различные регионы республики. Они будут знакомить гостей страны с природным разнообразием Азербайджана, тем самым обеспечив участникам конференции интересное занятие в свободное время между сессиями.

Помимо разработки новых маршрутов, власти страны уделяют внимание организации объектов гостиничного типа – идет строительство новых отелей, а также модернизируются старые.

Азербайджан ожидает, что прибывшие туристы будут заинтересованы не только в посещении COP29, но и в знакомстве со страной в целом, что будет толчком к развитию туристического сектора экономики.

Стоит отметить, что не только COP29 будет влиять на туристические потоки республики в 2024 году. В сентябре Баку примет Гран-при Азербайджана известной Формулы-1. В 2023 году мероприятие прошло с успехом и все билеты были раскуплены.

"В первый год мы наблюдали не такую сильную отдачу, но в последующие годы, в частности в прошлом году все билеты были распроданы, и огромная доля их была реализована иностранцам. Это довольно люксовое мероприятие и иностранцы на Формуле-1 тратят очень много денег, они приезжают либо заранее либо позже, и часто остаются дополнительную неделю для посещения различных туристических мест. COP29 также привлечет большое количество гостей, но большую отдачу ожидаем позже"

– Бюро по туризму Азербайджана

Итак, COP29 с одной стороны дает возможность Баку продемонстрировать свою позицию по отношению к борьбе с изменением климата, с другой обеспечивает платформу для улучшения международного имиджа страны.