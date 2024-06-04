Мухтар Бабаев обозначил цели COP29

На форуме молодежной организации Движения неприсоединения (ДН) о проблемах изменения климата в Баку Мухтар Бабаев раскрыл главные цели, которые стремится достигнуть страна-председатель COP29.

На днях в Баку начал работу форум на климатическую тематику в рамках молодежной организации Движения неприсоединения (ДН). На нем выступил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев. В своей речи он обозначил основные цели предстоящей международной конференции, которая начнется 11 ноября 2024 года.

Среди них – сокращение выбросов, снижение уровня глобального потепления более чем на 1 градус, формирование планов адаптации и устойчивости стран к последствиям изменчивости климатических условий. Проблеме финансирования уделено особое внимание, так как без него нет возможности преодолеть те проблемы, которые были подчеркнуты выше.

Стоит напомнить, что Рамочная конвенция ООН об изменении климата (COP29) продуктивно решает вопросы экологии с 9 мая 1992 года. Ее основной задачей является защита климатической системы для блага нынешнего и будущего поколений. Сегодня сторонами конвенции являются 198 стран.

Совсем скоро и столица Азербайджана станет центром борьбы с негативными изменениями климата в рамках предстоящего COP29 и примет на две недели более 70 тыс человек. Президент республики Ильхам Алиев отмечает, что будущая конвенция – одно из самых масштабных событий, которые принимал Баку. Для Азербайджана как нефтегазовой страны крайне важна эта конференция, так как она дает возможность обозначить приоритетное направление развития с уклоном в производство "зеленых" видов энергии.

Отметим, COP29 пройдет с 11 по 22 ноября 2024 года.