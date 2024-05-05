Азербайджан хорошо осознает связанные с COP29 преимущества и трудности

Азербайджан, будучи организатором климатической конференции COP, прекрасно осознает все важные моменты, связанные с этой задачей, заявил президент Ильхам Алиев.

Поскольку Азербайджан принимает в этом году климатический саммит COP29, в Баку прекрасно понимают, какие преимущества и трудности связаны с этой важной задачей.

Такое заявление сделал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на открытии 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" Caspian Power. Эти мероприятия проходят в рамках Бакинской энергетической недели. Место событий – Бакинский Экспоцентр.

Глава государства также напомнил, что Азербайджан на себе чувствует негативное влияние, которое изменения климата оказывают на жизнь людей: Каспийское море мелеет, его уровень с каждым годом все ниже.

"Реки, впадающие в Каспийское море, берут начало в других странах. Мы не несем никакой ответственности за это стихийное бедствие"

– Ильхам Алиев

Президент призвал отнестись в проблеме с максимальной серьезностью. Он заверил, что Азербайджан сделает все возможное для создания новых плотин и коллекторов.

Кроме того, глава государства прокомментировал сотрудничество с малыми островными развивающимися странами. По словам Ильхама Алиева, с ними ведется активная работа. В планах – формирование особого фонда, который бы поддерживал их.

"Если климатические изменения являются проблемой здесь, в Азербайджане, то они представляют угрозу существованию этих островных государств. Мы серьезно относимся к этому вопросу"

– Ильхам Алиев

COP29 – это 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Она стартует в Баку 11 ноября и будет проходить до 22 ноября.