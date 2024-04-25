Баку выдвинул идею планетарного перемирия на время COP29

У международного сообщества может появиться традиция еще одного всеобщего перемирия – на время Конференций ООН по климату. Идею разрабатывает Баку – организатор следующей подобной конференции COP29.

Помощник президента Азербайджана – завотделом президентской Администрации по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев в интервью The Guardian сообщил об инициативе Баку по планетарному перемирию на время COP29.

Гаджиев пояснил, что инициатива исходит из идеи, что всеобщее прекращение боевых действий в ходе Конференции участников Рамочной конвенции Организации объединенных наций по изменениям климата могло бы стать традицией, подобной традиции олимпийского перемирия.

"Мы ведем дискуссии с разными партнерами о перемирии на время COP, как в период Олимпиады. Но это на ранней стадии обсуждения. Это потребует дополнительных консультаций и обсуждений"

– Хикмет Гаджиев

Чиновник подчеркнул, что Баку ставит себе целью обеспечить COP29 существенное место в истории борьбы человечества с негативными климатическими изменениями. Также азербайджанские власти рассматривают это событие как Конференцию о мире, поскольку для них высокую ценность имеет мирная международная повестка.

"Климатический кризис, вероятно, усугубит нехватку продовольствия и воды, может увеличить масштабы миграции, усиливая давление на государства и потенциально вызывая пограничные проблемы. Безопасность состоит из множества элементов"

– Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана заключил, что негативные перемены в климате стран имеют прямое воздействие на их безопасность и перспективы мирной жизни.