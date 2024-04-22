Баку рассказал о значимости COP29

Представитель Ильхама Алиева в диалоге с бразильскими медиа изложил позицию Баку по проведению COP29 и подход Азербайджана к развитию "зеленой" энергетики.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью бразильским СМИ рассказал о подходе Баку к проведению крупнейшей международной конференции по вопросам борьбы с изменениями климатам COP29.

Он подчеркнул, что власти Азербайджана воспринимают право на проведение конференции как большую ответственность и не меньшую возможность поднять осведомленность граждан по климатической проблематике.

"COP29 — важнейшее мероприятие, когда речь идет об одной из величайших проблем, стоящих перед всем миром: изменении климата и всех этих последствиях, с которыми сталкиваются все страны"

– Эльчин Амирбеков

Представитель президента Азербайджана указал на осознанность развития республикой экологически чистых способов производства энергии: будучи традиционным поставщиком нефти и газа, Баку считает необходимым уже в ближайшей перспективе перейти к потреблению и экспорту "зеленой энергии". Такова, указал Амирбеков, стратегическая цель азербайджанского руководства.

Говоря о бразильско-азербайджанских связях, Эльчин Амирбеков предложил Бразилиа организовать прямое авиасообщение между двумя странами для развития туризма и бизнес-контактов.