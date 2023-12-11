Ильхам Алиев: COP29 – знак уважения мира к Азербайджану

Факт проведения COP29 в Баку говорит об уважении, которое испытывает мировое сообщество к Азербайджану, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

О значении проведения COP29 в Азербайджане рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международном форуме "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", который проходит в Университете АДА.

"COP29 является проявлением большого уважения и поддержки международного сообщества к Азербайджану"

– Ильхам Алиев

Глава государства напомнил, что в последнее время происходят только позитивные события – это касается и армяно-азербайджанской нормализации, и делимитации границы Азербайджана и Армении.

По словам президента, Баку будет прилагать все усилия, чтобы COP29 внесла вклад в решение проблем, вызванных изменением климата. Кроме того, указал Ильхам Алиев, благодаря саммиту Азербайджан также сможет выразить свое мнение. Он подчеркнул, что Азербайджан может о многом поведать миру, в том числе, рассказать правду.

"Думаю, одним из преимуществ страны-хозяйки мероприятия является то, что мы примем десятки тысяч человек. Большинство из них посетят нашу страну впервые"

– Ильхам Алиев