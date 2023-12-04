Официально: конференция COP29 пройдет в Азербайджане

Информация о проведении конференции ООН по изменению климата COP29 в Баку была сегодня официально оглашена в Дубае. Азербайджанская сторона подтвердила, что полностью готова принять это важное мероприятие.

Конференцию ООН COP29 в 2024 году примет Баку, стало официально известно сегодня в Дубае.

Глава Минэкологии АР сообщил, что азербайджанская сторона готова провести данное мероприятие.

"Азербайджан с его богатым культурным наследием и динамичной энергией станет подходящей площадкой для того, чтобы мировое сообщество вновь собралось вместе для решения насущных проблем нашего времени"

– Мухтар Бабаев

Общаясь с журналистами, министр уточнил, что событие пройдет в ноябре следующего года. Бабаев добавил, что азербайджанская сторона должна провести серьезную подготовку к конференции.