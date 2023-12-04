Баку примет СОР-29 в результате соглашения с Ереваном

Следующая климатическая конференция ООН пройдет в Баку. Ранее Ереван снял свою кандидатуру в пользу азербайджанской столицы.

Местом проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP-29) станет Баку, сообщает Climatechangenews, ссылаясь на два источника.

Пять региональных групп ООН поочередно проводят конференцию. В будущем году регионом СОР станет Восточная Европа. Баку выбран для проведения мероприятия группой восточноевропейских стран.

Ранее в пользу Азербайджана свои кандидатуры на проведение саммита сняли Болгария и Армения.

В четверг Баку и Ереван провели прорывные прямые переговоры, в совместном заявлении после встречи было объявлено, что страны приняли решение поддерживать друг друга на некоторых международных площадках. Тогда же стало известно, что Армения снимает свою заявку в пользу проведения саммита в Азербайджане.

COP-29 состоится в столице Азербайджана в следующем году.