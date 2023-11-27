Азербайджан и Армения запустили прямой диалог 

Заявление Баку и Еревана от 7 декабря 2023 года – свидетельство не только возможности прямого диалога между Азербайджаном и Арменией, но и продуктивности этого процесса для окончательного урегулирования отношений и подписания мирного договора.

7 декабря 2023 года войдет в историю как начало нового этапа в истории Южного Кавказа – этапа мирного, взаимовыгодного сосуществования и сотрудничества Азербайджана и Армении. В этот день было опубликовано первое в истории двустороннее заявление администраций президента Азербайджана и премьер-министра Армении о настроенности на полное урегулирование отношений и конкретных шагах навстречу друг другу.

Заявления о стремлении наладить отношения Баку и Ереван регулярно озвучивали и ранее, но делали это поодиночке либо в присутствии посредников – российских властей или западных политиков. Этой осенью, когда после закрытия "карабахского вопроса" Армения перешла к активному саботажу контактов с Россией, а чиновники на Западе позволили себе слишком много антиазербайджанских высказываний, с особенной остротой встал вопрос о двустороннем диалоге, без посредников: если ни одна внешняя площадка не подходит обеим сторонам, значит, им необходимо создать свою.

Проблема здесь заключалась в том, что Армения традиционно отказывалась от любых двусторонних контактов. Армянские политики до последнего говорили о том, что по ряду вопросов Ереван может говорить с Баку только через посредников – подразумевая, конечно, проармянских политиков на Западе. Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и другие постоянно подчеркивали, что хотят добиться мира с Азербайджаном, подписать мирный договор в кратчайшие сроки, делимитировать границу и открыть коммуникации, но ничего для этого не делали и всячески избегали встреч с азербайджанским руководством.

Накануне мы увидели, что двусторонний диалог все-таки ведется и дает результаты. Пока что это происходит вне публичного поля, между представителями администраций президента и премьер-министра – пусть так, главное, что Ереван наконец прекратил игнорировать прямые переговоры как самый эффективный и благоразумный путь к миру на Южном Кавказе. Азербайджан, согласно заявлению, делает куда более щедрый шаг навстречу, чем Армения, но важно, что движение с армянской стороны в принципе началось. Будем надеяться, что процесс не застопорится – как не раз подчеркивал президент Ильхам Алиев, для мирного договора нет никаких препятствий, нужна лишь политическая воля – и далее будет развиваться быстро и позитивно для обоих государств и всего региона.

Впереди – подписание мирного договора с гарантиями невозвращения Еревана к политике реваншизма, делимитация границы с возвращением оставшихся территорий в Газахском районе и эксклавов, строительство Зангезурского коридора и открытие коммуникаций.