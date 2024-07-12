Азербайджанский лидер рассказал о новой национальной идее Азербайджана

Выступая на Втором глобальном медиа-форуме в Шуше, президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о разработке новой национальной идеи республики, подчеркнув, что ее итоговый вид будет зависеть от того, каким выйдет Южный Кавказ из нынешнего периода глобальных геополитических перемен.

Азербайджан внимательно наблюдает за переменами внешнеполитической повестки в соседних странах и исходя из ее реализации будет строить дальнейшие отношения в регионе, - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором глобальном медиа-форуме в Шуше, отвечая на вопрос грузинского журналиста Гелы Васадзе об идеальном Южном Кавказе.

Прежде всего он коснулся вопроса новой национальной идеи Азербайджана. "Как я говорил в своей инаугурационной речи, всему нашему обществу, тем людям, которые стремятся вносить вклад в развитие Азербайджана, надо определить новую национальную идею. Она у нас у всех была одна, независимо от политических предпочтений – восстановление территориальной целостности и возврат нашей земли. Мы этого добились окончательно в сентябре прошлого года. Также я сказал, что мы не должны успокаиваться и не должны дальше эксплуатировать эту тему, ведь это самый легкий путь (при желании эксплуатировать ее можно очень долго, но так мы никуда не придем)", - прежде всего сказал азербайджанский лидер.

"Мы, конечно, никогда не забудем ни оккупации, ни жертв, ни нашей великой Победы, и всю жизнь все мы и наши потомки будут гордиться этой Победой. Но мы не можем замкнуться в этом, постоянно превращать эту тему в какой-то символ. Мы должны двигаться вперед. Поэтому я и обратился к обществу с предложением: давайте будем думать все вместе. Я не могу это придумать один. И если даже что-то мне придет в голову, то оно будет продуктом дискуссии, общественных настроений или тех событий, которые происходят в Азербайджане", - продолжил Ильхам Алиев.

Далее он указал на невозможность здесь и сейчас создать новую национальную идею, пока не только мир в целом, но и регион переживает существенные перемены. "Я убежден, что, какой бы ни была новая национальная идея (или идеи), она не может быть сформирована без учета геополитического контекста. Между тем геополитический контекст и в мире, и в нашем регионе изменился драматическим образом, даже больше, чем это кто-то мог представить. Победа Азербайджана в Карабахе – не единственное такое изменение. Старые альянсы подвергаются эрозии, новые форматы сотрудничества возникают. В каждой из стран Южного Кавказа произошли серьезные политические и внешнеполитические трансформации, близкие к кардинальным. Нам это надо очень правильно осмыслить", - подчеркнул президент Азербайджана.

"Исходя из этого осмысления, из того, как будет дальше развиваться вектор внешней политики Грузии, Армении, Азербайджана, можно будет сформулировать ответ на вопрос, какой Южный Кавказ мы хотим видеть. Конечно, любой скажет, что хочет видеть мирный Южный Кавказ – без войн, без конфликтов, без территориальных претензий, где все любят друг друга, все сотрудничают. Это, может быть, хорошие слова для тоста, но не для реальной политики. Сейчас, когда и в Грузии, и в Армении формируется новая внешнеполитическая повестка, мы ее должны четко осознать, проанализировать, и после этого (поскольку в Азербайджане она не поменялась), предпринимать шаги для того, чтобы идти по пути если не интеграции, то хотя бы какого-то взаимодействия", - обратил внимание он.

"Я много раз выражал сожаление, что страны Южного Кавказа, которые оказались вовлечены в войны, не смогли пойти по пути стран Балтии, не враждовавших между собой открыто. Если бы это произошло, я уверен, что сегодня и экономическое развитие, и политическое взаимодействие на Южном Кавказе могло быть примером сотрудничества, потому что на протяжении веков народы, населяющие наши страны, жили рядом. Этого не произошло – но сейчас есть шанс, для чего нам в Азербайджане нужно увидеть до конца, чем закончатся внешнеполитические модификации и в Грузии, и в Армении, и тогда уже предпринимать более действенные шаги", - пояснил Ильхам Алиев.

"Во всяком случае, мы считаем, что долгосрочный мир возможен и, естественно, он предпочтительнее", - заключил президент Азербайджана.