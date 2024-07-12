Ильхам Алиев: развитие отношений России и Азербайджана исключительно важно

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на открытии Второго глобального медиа-форума в Шуше рассказал о текущем состоянии, перспективах и значимости российско-азербайджанских отношений, отметив, что на двустороннем уровне не осталось ни одного нерешенного вопроса.

Взаимодействие Баку и Москвы проходит в полностью беспроблемном режиме, - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором глобальном медиа-форуме в Шуше, отвечая на вопрос заместителя гендиректора ТАСС Михаила Гусмана о российско-азербайджанских отношениях.

"Вопросов, которые требуют решения в двусторонних отношениях, просто не существует, причем уже достаточно давно. Даже до подписания Декларации о союзническом взаимодействии мы все вопросы отрегулировали на основе взаимопонимания, взаимоуважения, учета взаимных интересов и многовековой истории отношений наших народов", - прежде всего подчеркнул Ильхам Алиев.

"За последнее время интенсивность встреч на высшем уровне возросла, и в этом есть большая потребность. Были встречи на высшем уровне в апреле в Москве, на полях саммита ШОС в начале этого месяца, и наверняка до конца года будут еще. Повестка дня у нас очень обширная", - добавил президент Азербайджана.

"Сейчас на первый план выходят вопросы многостороннего сотрудничества – именно потому, что на двустороннем треке уже все отрегулировано: политическое взаимодействие идет очень успешно, товарооборот растет, за последний год – на 17%, выше 4$ млрд. А по многостороннему сотрудничеству очень много тем, которые мы обсуждаем, конечно, с привлечением партнеров из других стран", - сообщил он.

"В первую очередь это Международный транспортный коридор "Север-Юг", который сегодня становится для российских грузоотправителей важнее, чем когда-либо, с учетом геополитической ситуации. На территории Азербайджана все сегменты проекта уже созданы, и сейчас мы ведем речь о расширении пропускной способности этого коридора", - привел пример такой темы азербайджанский лидер.

"Конечно, ни одна из встреч на высшем уровне у нас не проходит без обсуждения вопросов гуманитарного и культурного сотрудничества, образования, человеческих контактов. Тут огромный пласт. Я уверен, что поступательное развитие наших отношений будет продолжаться. Это исключительно важно и для наших стран, и для региона в целом", - заключил Ильхам Алиев.