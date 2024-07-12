Президент Азербайджана: к Трампу стоит относиться с уважением 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором глобальном медиа-форуме в Шуше заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп достоин уважения за то, что в его предыдущий президентский срок не было начато ни одного нового конфликта, а также за поддержку традиционных ценностей.

Отсутствие новых военных конфликтов при президенте Дональде Трампе достойно уважения, - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопрос первого заместителя гендиректора ТАСС Михаила Гусмана о том, кого из кандидатов в президенты США он хотел бы видеть победителем грядущих ноябрьских выборов.



Сегодня в Шуше проходит Второй глобальный медиа-форум. Его официальным началом послужила пресс-конференция президента Ильхама Алиева с участниками форума.

Прежде всего азербайджанский лидер отметил, что из-за политической корректности не может назвать имя предпочитаемого кандидата напрямую. "Не совсем правильно будет с моей стороны давать однозначный ответ. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы быть максимально искренним в моих ответах, я не кривлю душой. Но есть определенные моменты, связанные с политической культурой, которые не позволяют мне прямо ответить на ваш вопрос", - сказал он, выразив уверенность, что Михаил Гусман и так знает о его предпочтениях.



"Решение будет принимать американский народ, это их президент. Но это также имеет огромную важность для всего мира, потому что от тех решений, которые будут приняты первым лицом США, будет во многом зависеть судьба многих и многих народов и стран", - добавил Ильхам Алиев.

"Один из главных тезисов, которые президент Трамп озвучил в течение нынешней президентской кампании – при нем не было войн. В годы президентства Трампа США не начинали военных конфликтов, в отличие от предыдущих лет. Наверное, это стоит того, чтобы относиться к нему с огромным уважением", - подчеркнул президент Азербайджана.

"Второй его тезис, который тоже очень важен, и в первую очередь для самих США и тех стран, которые находятся под их прямым влиянием – четкая позиция по вопросу о традиционных ценностях. Я думаю, что абсолютное большинство азербайджанского народа эти позиции не то что разделяет, но активно реализует на практике", - обратил внимание Ильхам Алиев.