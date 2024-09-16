Лачинский аэропорт заработает в этом году

Строительные работы в аэропорту Лачина продолжаются. Воздушную гавань планируется запустить в строй в текущем году.

Реконструкционные работы в международном аэропорту Лачин в настоящее время продолжаются, сказано в Отчете Кабмина Азербайджана о деятельности в 2024 году.

"После аэропортов Физули и Зангилан, работы по строительству на освобожденных территориях аэропорта Горчу на территории района Лачинского района также продолжаются"

- отчет Кабмина АР

В документе также говорится, что сдача воздушной гавани в Лачинском районе Азербайджана в эксплуатацию запланирована на текущий год.

Ранее в Лачине состоялась ярмарка вакансий, набираются сотрудники аэропорта.