Вестник Кавказа

Ярмарку труда проведут в Лачине

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© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
В Лачине 7 марта состоится ярмарка труда. На ней все желающие смогут ознакомиться с более чем 110 вакансиями, которые будут открыты в Лачинском аэропорту до конца года.

Ярмарка труда, на которой будут предложены вакансии, созданные в Лачинском международном аэропорту, будет проведена на этой неделе в Лачине, рассказали в Минтруда и соцразвития Азербайджана.

Организаторы ярмарки – Госагентство занятости, которое действует при министерстве, а также компания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).

Ярмарка пройдет 7 марта. Время начала – 11:00, она будет проходить в течение двух часов. Место события – Лачинский районный отдел Cлужбы занятости Восточно-Зангезурского регионального филиала Агентства.

"На мероприятии будет представлено более 110 вакансий в таких сферах, как электросветотехническое обеспечение полетов, связь, эксплуатация аэродрома, служба авиационной безопасности, эксплуатация и ремонт технологического оборудования и по другим видам работ в Лачинском международном аэропорту, который будет введен в эксплуатацию в этом году"

– Минтруда АР

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