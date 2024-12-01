Вестник Кавказа

Аэропорт в Лачине откроется в этом году – Ильхам Алиев

Иллюминатор в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лачинский международный аэропорт начнет действовать уже в текущем году, такую дату озвучил президент Азербайджана. Кроме того, Ильхам Алиев рассказал о строительстве нового терминала в аэропорту Гейдар Алиев.

Международный аэропорт в Лачине будет запущен в эксплуатацию уже в 2025 году, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного вопросам транспорта.

Глава государства также рассказал об изменениях, которые ждут Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку). По его словам, за 2024 год воздушная гавань перевезла рекордное число пассажиров: пассажиропоток превысил 7 млн человек. В дальнейшем, как говорит прогноз Минтраса Азербайджана, этот показатель вырастет еще больше возрастет.

"Выдвинуто предложение о строительстве в Международном аэропорту Гейдар Алиев нового терминального комплекса. Я в свою очередь поддержал это"

– Ильхам Алиев

Президент уточнил, что в данный момент идет разработка проекта и технико-экономического обоснования будущего терминала. Соответственно, строительству нового терминального комплекса дан старт.

Глава государства пояснил, что таким образом Азербайджан станет международным хабом в том числе и по авиаперевозкам.

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