Вестник Кавказа

Два села в Карабахе принимают новых жителей

Два села в Карабахе принимают новых жителей
© Фото: Trend
В села Сарыджалы в Агдамском районе и Баллыджа в Ходжалинском районе Карабаха, освобожденные от армянской оккупации, возвращаются очередные группы новых жителей - бывших вынужденных переселенцев.

Карабахские села Сарыджалы в Агдамском районе и Баллыджа в Ходжалинском районе сегодня принимают своих новых жителей – в родные места возвращаются очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

В Сарыджалы возвращаются 39 семей (169 человек), в Баллыджу - 15 семей (68 человек).

Все эти люди остались без крова в период армянской оккупации Карабаха, раньше были временно расселены в Гарадагском районе Баку в общежитиях, санаториях, детских лагерях, а также недостроенных зданиях в разных районах Азербайджана, передает Trend.

Население Карабаха и Восточного Зангезура постепенно растет – сейчас в регионе насчитывается около 40 тыс жителей, и это – не только бывшие вынужденные переселенцы, но и те, кто работает здесь и приехали в возрождающийся регион по зову сердца.

Напомним, ранее мы писали о том, что в скором времени жители начнут возвращаться и в Ходжавендский район - восстановительные работы уже полным ходом ведутся в Ходжавенде и Гадруте, и по мере их завершения начиная с лета жители будут поэтапно переселяться туда.

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