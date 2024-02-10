Возвращение граждан в Ходжавендский район состоится в 2025 году

В Азербайджане заявили, что в Ходжавендский район граждане вернутся уже в этом году. В Ходжавенде и Гадруте ведутся восстановительные работы.

Спецпредставитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов рассказал, когда граждане вернутся в Ходжавендский район.

Он отметил, что первое переселение состоится уже в текущем году. Гусейнов добавил, что в Ходжавенде, Гадруте, и в других населенных пунктах ведутся восстановительные работы.

"По мере завершения восстановительных работ, начиная с лета жители будут поэтапно переселяться туда"

- Эмин Гусейнов

Ранее спецпредставитель подчеркнул, что на сегодняшний день территории Агдамского, Физулинского и Ходжавендского районов в общей сложности очищены от мин примерно на 40%.