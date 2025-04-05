Вестник Кавказа

Агдамский, Физулинский и Ходжавендский районы очищены от мин на 40%

Гранатомет
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Разминирование освобожденных территорий Азербайджана продолжается, и на сегодняшний день Агдамский, Физулинский и Ходжавендский районы, если брать средние показатели, очищены от мин на 40%.

Специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов рассказал о ходе очистки от мин территории этих районов. Соответствующие данные он привел на I Культурном форуме исламского мира, который стартовал сегодня в Шуше.

По словам Эмина Гусейнова, если учитывать сведения по всем трем районам, то они очищены от мин на 40%.

Спецпредставитель азербайджанского президента пояснил также, что земли Агдамского района разминированы наполовину. Больше всего чистых от мин территорий в Физулинском районе – он очищен на 60%. В Ходжавендском районе, по словам Гусейнова, очищено меньше всего территорий.

"Но работы продолжаются, так как в этом районе расположены множество исторических и культурных объектов"

– Эмин Гусейнов

Напомним, в начале апреля в Азербайджане произошло сразу несколько случае подрыва на минах. В результате один человек погиб, несколько пострадали, в том числе дети. В связи с этим Европейско-Азербайджанский центр направил обращение к международным организациям, призвав их проявить активность при нейтрализации минной угрозы в Азербайджане. В послании подчеркивалось, что мины, помимо прямой угрозы для жизни людей, ставят препятствия на пути к миру и стабильности в регионе.

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