Вопрос разминирования территорий Азербайджана поднимался в ООН

Брифинг на тему "Спасение жизней в Азербайджане посредством гуманитарного размнирования" состоялся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Мероприятие было организовано постоянным представительством Азербайджана при ООН и Центра анализа международных отношений.
На брифинге постпред АР при ООН Тофиг Мусаев заявил, что мины и самодельные взрывчатки остаются проблемой для многих стран и представляют смертельную угрозу для людей.
Он отметил, что такой угрозе подверглось свыше 13% территории Азербайджана. Дипломат сказал, что количество жертв мин в Азербайджане продолжает увеличиваться.
Мусаев напомнил, что с 10 ноября 2020 года число жертв достигло 388 человек, большинство из которых составляют мирные граждане.
Постпред также указал на то, что мины мешают восстановительным работам и возвращению вынужденных переселенцев в свои дома.
"Широко распространенное минное загрязнение создает серьезные препятствия для реализации процессов устойчивого развития"
- Тофиг Мусаев