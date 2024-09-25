Вестник Кавказа

Вопрос разминирования территорий Азербайджана поднимался в ООН

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Динара Хаирова
В штаб-квартире ООН обсудили процесс разминирования территорий Азербайджана. Наличие мин замедляет восстановительным работам и возвращению переселенцев.

Брифинг на тему "Спасение жизней в Азербайджане посредством гуманитарного размнирования" состоялся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Мероприятие было организовано постоянным представительством Азербайджана при ООН и Центра анализа международных отношений.

На брифинге постпред АР при ООН Тофиг Мусаев заявил, что мины и самодельные взрывчатки остаются проблемой для многих стран и представляют смертельную угрозу для людей.

Он отметил, что такой угрозе подверглось свыше 13% территории Азербайджана. Дипломат сказал, что количество жертв мин в Азербайджане продолжает увеличиваться.

Мусаев напомнил, что с 10 ноября 2020 года число жертв достигло 388 человек, большинство из которых составляют мирные граждане.

Постпред также указал на то, что мины мешают восстановительным работам и возвращению вынужденных переселенцев в свои дома.

"Широко распространенное минное загрязнение создает серьезные препятствия для реализации процессов устойчивого развития"

 - Тофиг Мусаев

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