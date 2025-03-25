Вестник Кавказа

Баку обвинил Ереван в передаче неточных карт минных полей

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Азербайджана заявили, что точность предоставленных Ереваном карт минных полей составляла 25%. Такой подход Армении – еще один шаг назад в направлении мер по укреплению мира.

Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде обвинил армянскую сторону в передаче Баку неточных карт минных полей. Он заявил, что их точность составляла 25%.

Дипломат подчеркнул, что свыше 55% последних случаев подрыва на минах случились на тех территориях, которые не были отмечены на переданных Ереваном картах.

Представитель МИД отметил, что после международного давления Армения предоставила некоторые карты, однако они охватывали лишь небольшую часть заминированных территорий.

Гаджизаде уточнил, что на картах показывается размещение на территории Азербайджана порядка 400 тыс мин, но фактически их количество приближается к 1,5 млн.

Сотрудник ведомства сказал, что данный подход Еревана – это еще один шаг назад в направлении мер по укреплению мира и доверия на Южном Кавказе в постконфликтный период.

Он призвал мировое сообщество принять меры для осуждения минной угрозы, которая исходит от Армении. Дипломат также потребовал от Еревана предоставления Баку точных карт.

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