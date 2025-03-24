Вестник Кавказа

Минный террор Армении продолжает угрожать Азербайджану – Баку

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Азербайджана заявили, что мины Армении продолжают угрожать Азербайджану. Ранее житель Агдамского района подорвался на мине в селе Чеменли.

Министерство иностранных дел Азербайджана на своей официальной странице в социальной сети Х поделилось публикацией в связи с минной угрозой в стране.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны, мины, которые установила армянская сторона, продолжают угрожать безопасности и благополучию граждан Азербайджана.

В МИД напомнили, что сегодня в результате взрыва мины в Агдаме ранения получил местный житель. Всего с момента завершения Карабахской войны погибли или пострадали 387 граждан страны.

В Баку отметили, что это говорит о постоянных и разрушительных людских потерях. Там подчеркнули, что загрязнение минами серьезно препятствует миру и стабильности на Южном Кавказе.

В министерстве призвали мировое сообщество оказать существенную политическую поддержку в решении данной важной проблемы.

Ранее сообщалось, что в селе Чеменли на мине подорвался 57-летний пастух из Агдамского района. Он был доставлен в больницу, ему предстоит операция. Его состояние – тяжелое.

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