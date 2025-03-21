Вестник Кавказа

В Агдаме на мине подорвался местный житель

В Агдаме на мине подорвался местный житель
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В одном из сел Агдамского района на армянской мине подорвался один из мирных жителей. Мужчина был госпитализирован.

Местный житель подорвался на мине в Агдамском районе Азербайджана, передают оперативные службы. 

Сообщается, что инцидент произошел в селе Чеменли. Пострадавшим оказался пастух, который во время выпаса скота оказался на территории, где еще не проводилось разминирование. 

Пастух получил ранение ноги. Прибывшие к месту происшествия медики госпитализировали мужчину. 

Напомним, что с 2020 года жертвами подрыва заложенных ВС Армении мин на территории страны стали 70 человек, более 300 пострадали.

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