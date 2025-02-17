Вестник Кавказа

В Азербайджане обезвредили 436 мин за март

Знак Мина в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В марте 2025 года на освобожденных территориях Азербайджана нашли и ликвидировали 436 мин. Общая площадь очищенной местности – 4,5 тыс га.

На освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана найдено и обезврежено 331 противопехотная, 105 противотанковых мин и 9755 неразорвавшихся боеприпасов, согласно данным Агентства АР по разминированию (ANAMA).

Общая площадь территории, очищенной от мин, составила 4,5 тыс га.

Напомним, что с момента завершения второй Карабахской войны в Азербайджане было очищено 180 тыс га территории, где специалисты нашли 56 тыс мин и 121 тыс взрывоопасных предметов. Об этом говорится в заявлении постпредства АР в ООН.

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