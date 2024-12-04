Азербайджан напомнил миру о минном терроре Армении

Несмотря на все усилия азербайджанских и иностранных саперов, Азербайджан остается одной из наиболее загрязненных минами стран мира: ими нашпигованы 13% территории республики, и они регулярно уносят мирные жизни.

Несмотря на все усилия по разминированию освобожденных от армянской оккупации азербайджанских территорий, значительная их часть, около 13% от общей площади страны, представляет минную опасность, что угрожает в первую очередь населению: по предварительным подсчетам, армянская сторона за период оккупации установила там более 1,5 млн мин, говорится в заявлении постоянного представительства Азербайджана при отделении ООН в Женеве.

"Минная опасность продолжает препятствовать восстановлению и развитию освобожденных территорий, затрудняет безопасное возвращение вынужденных переселенцев и усложняет поиски примерно 4 тыс пропавших без вести граждан Азербайджана"

- постпредство Азербайджана в ООН

Утверждения не голословны: существуют многочисленные доказательства намеренного размещения мин в населенных пунктах и на гражданских объектах ранее оккупированных Арменией территорий, отметили в представительстве. С 2020 года на гуманитарное разминирование страны из иностранных источников было выделено всего 6% необходимых ресурсов, отметили в организации.

Цифры говорят сами за себя: с момента окончания второй Карабахской войны в Азербайджане было очищено около 180 тыс га территории, на которй саперы обнаружили 56,5 тыс. мин и 121,2 тыс. взрывоопасных предметов, указали в постоянном представительстве.

Напомним, в конце минувшего 2024 года генсек ООН Антониу Гутерриш получил письмо от представителя Азербайджана при всемирной организации Яшара Алиева, в котором он призывал организацию обратить внимание на проблему минного загрязнения освобожденных территорий страны, что несет опасность для местного населения и мешает возрождению региона. В послании Яшар Алиев отметил, что Азербайджан сталкивается с последствиями армянской оккупации по сей день: от армянских мин пострадало около 3,4 тыс человек, среди которых есть женщины и дети.