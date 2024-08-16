За 4 года в Азербайджане разминированы 10% Карабаха

Специалисты за четыре года очистили от армянских мин, снарядов и прочего взрывоопасного мусора свыше 176 тысяч гектаров азербайджанских земель.

За 4 года, с ноября 2020 по ноябрь 2024 годов, специалисты очистили от взрывоопасного мусора 176 237 гектаров земель освобожденных районов Азербайджана – многострадальная земля была буквально нашпигована такими смертоносными "сюрпризами", рассказал на обзорной конференции Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" председатель Объединения Хафиз Сафиханов.

"Согласно статистике, число жертв мин в Азербайджане превышает 3400 человек. Из них 359 детей и 38 женщин. С 10 ноября 2020 года по сегодняшний день жертвами взрыва мин стали 382 человека. Из них 70 человек погибли, 312 получили ранения. 55 из погибших, 143 из раненых - гражданские лица"

- Хафиз Сафиханов

Тщательную зачистку и разминирование проводили Национальное агентство Азербайджана по разминированию, военные саперы, МЧС страны, спецподразделения Государственной пограничной службы и местные компании, сообщает Trend.

Число обезвреженной взрывчатки впечатляет: это 34 996 противопехотных мин, 21 022 противотанковых мины и 118 999 неразорвавшихся снарядов – всего 175 017 взрывоопасных остатков войны.

Перспективы разминирования Карабаха

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на масштабность проблемы минного загрязнения освобожденных территорий Азербайджана.

"Когда процесс разминирования только начинался, то есть сразу после освобождения оккупированных территорий в 2020 году, наши службы, учитывая имеющийся потенциал и технологии, рассчитывали потратить на разминирование Карабаха и Восточного Зангезура не менее 10 лет. Из этого времени прошло уже 4 года, и очищено от мин порядка 10% всех освобожденных территорий", - прежде всего сказал он.

"В то же время, темпы разминирования постоянно растут. Увеличивается опыт наших саперов, совершенствуются технологии, растет разнообразие используемых методов расчистки. Не все земли заминированы одинаково: в труднодоступных горных районах и в местах, где жило население Армении (например, в Ханкенди) мин намного меньше, чем на бывшей линии фронта. Сочетание этих двух факторов позволяет надеяться, что все основные территории удастся разминировать в озвучивавшиеся изначально сроки", - отметил Ровшан Ибрагимов.

Политолог подчеркнул, что именно минное загрязнение является основным сдерживающим фактором для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. "По мере строительства инфраструктуры приходится сначала задействовать больше саперов на месте стройки. Это значит, что рабочие ресурсы ANAMA, у которых есть свои ограничения, используются диверсифицировано: их работает в одних местах больше, чем в других, что сказывается на темпах сплошной очистки территорий", - сообщил он.

"Население возвращается в Карабах и Восточный Зангезур, следовательно, увеличиваются вероятности столкновения граждан с минной опасностью. И строительный процесс, и обеспечение безопасности, и транспортировка, и урегулирование посещения освобожденных территорий – все это напрямую влияет на работы по разминированию районов. И физически, и во временном, и в человеческом, и в других аспектах это создает дополнительные затраты", - добавил Ровшан Ибрагимов.