Почти 70 человек погибли от армянских мин в Азербайджане

Почти 380 человек подорвались на минах в Азербайджана за период с окончания Карабахской войны до настоящего момента. Погибли от полученных ранений почти 70 пострадавших.

За время с завершения Карабахской войны число подрывов на минах в Азербайджане приблизилось к 380, такую информацию предоставил глава ANAMA Вугар Сулейманов.

Он подчеркнул, что работы по разминированию продолжаются. На сегодняшний день от мин очищено порядка 156 тыс га. В общей сложности там было найдено и обезврежено свыше 151 тыс мин, а также неразорвавшихся боеприпасов.

Вугар Сулейманов выразил сожаление в связи с тем, что жертв минного террора Армении становится все больше. Глава ANAMA отметил снижение динамики минных происшествий, но подчеркнул, что они все равно еще происходят.