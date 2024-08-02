Вестник Кавказа

Почти 70 человек погибли от армянских мин в Азербайджане

Выставка агентства ANAMA
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти 380 человек подорвались на минах в Азербайджана за период с окончания Карабахской войны до настоящего момента. Погибли от полученных ранений почти 70 пострадавших.

За время с завершения Карабахской войны число подрывов на минах в Азербайджане приблизилось к 380, такую информацию предоставил глава ANAMA Вугар Сулейманов.

Он подчеркнул, что работы по разминированию продолжаются. На сегодняшний день от мин очищено порядка 156 тыс га. В общей сложности там было найдено и обезврежено свыше 151 тыс мин, а также неразорвавшихся боеприпасов.

Вугар Сулейманов выразил сожаление в связи с тем, что жертв минного террора Армении становится все больше. Глава ANAMA отметил снижение динамики минных происшествий, но подчеркнул, что они все равно еще происходят.

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