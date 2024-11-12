Гаагский суд будет судить Армению за воровство ресурсов Азербайджана

Арбитражный суд в Гааге рассмотрит иск Азербайджанской Республики против Армении. Документ фиксирует многочисленные факты кражи энергоресурсов Арменией во время оккупации Карабаха и Восточного Зангезура.

Азербайджан подал иск против Армении в постоянный Арбитражный суд в Гааге. Исковый документ направлен в рамках Договора к Энергетической хартии, в нем зафиксированы факты нарушений прав Баку на энергетические ресурсы на территории Карабаха и Восточного Зангезура, когда регион находился под оккупацией Армении, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

"В течение почти тридцатилетней незаконной оккупации международно признанных территорий Азербайджана Армения препятствовала доступу Азербайджана к своим энергетическим ресурсам на этих территориях или их развитию. Напротив, Армения использовала эти ресурсы в своих интересах»

– МИД Азербайджана

Отметим, что судебный процесс между странами стартовал в начале 2023 года, когда Азербайджан направил Армении уведомление об арбитраже. Первая встреча между сторонами в рамках разбирательства прошла в январе этого года.

Что Армения воровала в Азербайджане?

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие ресурсы разграбляла Армения на оккупированных землях Азербайджана в годы Карабахской войны.

"В году оккупации Армения активно истощала природные ресурсы Карабаха и Восточного Зангезура, добывая там золото, серебро, молибден и медь. Что касается энергоресурсов, по которым подан иск в Гаагский суд, то речь, конечно, не о нефти и газе, поскольку там нет месторождений, но о ресурсах для производства зеленой энергии, и прежде всего о реках. Более 40% водных ресурсов Азербайджана сосредоточены в Восточно-Зангезурском экономическом районе, и на протяжении трех десятилетий оккупации мы не могли использовать их ни для сельского хозяйства, ни для выработки энергии на ГЭС", - сообщил он.

"Между тем сами оккупанты пользовались реками в Восточном Зангезуре для энергогенерации. После освобождения этих районов мы увидели разрушенные отступавшими захватчиками гидроэлектростанции на азербайджанских реках. То есть они сначала незаконно установили свои ГЭС и получали электричество, а затем уничтожили эти технологии. Таким образом был нанесен ущерб и экологии, и экономике Азербайджана, потому наши представители и подали Гаагский суд", - отметил Эмин Гарибли.

"Кстати, в нелегальной добыче золота и других полезных ископаемых участвовали иностранные, западные компании. Если сейчас будет проведено расследование, то не исключено, что и в незаконном использовании водных ресурсов Азербайджана в энергетике Армении мы сможем выявить следы иностранных компаний, в частности, из Франции", - добавил экономист.