Вестник Кавказа

Азербайджан принимает СОР29. Армения ответит за Карабах в суде. ЕС. США. Грузия

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с политологом Сахилем Искендеровым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили с политологом Сахилем Искендеровым по видеосвязи из Баку международную конференцию ООН COP29, которая проходит в Баку, двойные стандарты западных стран против Азербайджана, а также решение Международного суда ООН рассмотреть иск Азербайджана против Армении за преступления в Карабахе.

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