Вестник Кавказа

Бжания усомнился в искренности симпатий Саломе Зурабишвили к абхазской оппозиции

Бжания усомнился в искренности симпатий Саломе Зурабишвили к абхазской оппозиции
© Фото: пресс-служба Президента Республики Абхазия
Аслан Бжания прокомментировал заявление президента Грузии Зурабишвили о солидарности с оппозицией в Абхазии. Бжания считает, что поддержка Зурабишвили имеет исключительно формальный характер.

Экс-президент Абхазии Аслан Бжания, комментируя заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о поддержке оппозиции в республике, заявил, что глава Грузии не испытывает подлинных симпатий к протестному движению в Абхазии. Согласно интерпретации Бжании, Зурабишвили заинтересована только в ослаблении государственности на территории республики. 

"Я очень сильно сомневаюсь в том, что Саломе Зурабишвили испытывает симпатии к абхазским властям или к абхазской оппозиции. Думаю, она руководствуется таким принципом: "чем хуже, тем лучше". Поэтому она и поздравляет. Она не заинтересована в том, чтобы абхазское государство состоялось. Это очевидно и понятно. Я ее поздравление понимаю именно таким образом"

– Аслан Бжания


Отметим, что протестная волна захватила Абхазию на фоне готовящегося к принятию законопроекта о поддержке российского бизнеса в республике. Оппозиция смогла овладеть комплексом правительственных зданий в Сухуме, после чего выдвинула политические требования о смене руководства в Абхазии. В итоге глава республики Аслан Бжания ушел в отставку, полномочия главы перешли к вице-президенту Бадре Гунбе, сообщают РИА Новости. 


 

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