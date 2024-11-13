Команда экс-главы Абхазии примет участие в президентских выборах

Аслан Бжания заявил, что его команда пойдет на президентские выборы. Он подчеркнул, что голосование должно состояться в первой половине февраля.

Бывший руководитель Абхазии Аслан Бжания сообщил об участии его команды во внеочередных президентских выборах в республике.

Как пишет РИА Новости, экс-глава решил взять паузу и раскроет свою позицию позже. При этом он заверил, что его команда будет участвовать в обязательном порядке.

Бжания отметил, что выборы президента республики планируется провести в первой половине декабря. Он выразил надежду, что руководство организует прозрачность и честность.

Напомним, что абхазский парламент 19 ноября принял отставку Бжании. И.о. президента республики назначен вице-президент РА Бадра Гунба.