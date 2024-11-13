Вестник Кавказа

Команда экс-главы Абхазии примет участие в президентских выборах

Выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аслан Бжания заявил, что его команда пойдет на президентские выборы. Он подчеркнул, что голосование должно состояться в первой половине февраля.

Бывший руководитель Абхазии Аслан Бжания сообщил об участии его команды во внеочередных президентских выборах в республике.

Как пишет РИА Новости, экс-глава решил взять паузу и раскроет свою позицию позже. При этом он заверил, что его команда будет участвовать в обязательном порядке.

Бжания отметил, что выборы президента республики планируется провести в первой половине декабря. Он выразил надежду, что руководство организует прозрачность и честность.

Напомним, что абхазский парламент 19 ноября принял отставку Бжании. И.о. президента республики назначен вице-президент РА Бадра Гунба.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
745 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Возрождение Сухумского аэропорта: регулярные рейсы стартуют в начале года

Возрождение Сухумского аэропорта: регулярные рейсы стартуют в начале года

Кто такой Аслан Бжания и почему он ушел в отставку?

Кто такой Аслан Бжания и почему он ушел в отставку?

И.о. премьер-министра назначили в Абхазии

И.о. премьер-министра назначили в Абхазии

Абхазия оплатила электричество из России до 22 ноября

Абхазия оплатила электричество из России до 22 ноября

Бадра Гунба - кто стал и.о. президента в Абхазии?

Бадра Гунба - кто стал и.о. президента в Абхазии?

Стало известно в какой срок пройдут выборы в Абхазии

Стало известно в какой срок пройдут выборы в Абхазии

Бадра Гунба приступил к исполнению полномочий главы Абхазии

Бадра Гунба приступил к исполнению полномочий главы Абхазии

Оппозиция в Абхазии: кто такие, чего хотят и как относятся к России?

Оппозиция в Абхазии: кто такие, чего хотят и как относятся к России?

Туры в Абхазию не продаются – отменяют ли россияне бронирования?

Туры в Абхазию не продаются – отменяют ли россияне бронирования?

Отставка Бжании принята парламентом Абхазии

Отставка Бжании принята парламентом Абхазии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы