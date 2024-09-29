Вестник Кавказа

Канатная дорога в Адыгее снова вернулась в строй

Канатная дорога
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Канатку, закрытую ранее по решению суда по ходатайству Ростехнадзора, снова запустили в Адыгее – такое решение принял Верховный суд республики.

Верховный суд Адыгеи разрешил использование Савранской канатной дороги, рассказали в объединенной пресс-службе региональных судов.

"Суд удовлетворил ходатайство"

– представитель пресс-службы

По его словам, канатная дорога может быть запущена с 13 ноября. Решение ВС Адыгеи уже вступило в силу.

Напомним, Савранская канатная дорога расположена в станице Даховская, в Майкопском районе. Она используется для подъема на хребет Уна-Коз, на высоту полкилометра. Других кресельных канаток в республике нет.

Дорога была закрыта в сентябре после того, как Ростехнадзор подал соответствующий иск. Ведомство тогда назвало несколько причин, по которым дальнейшая работа канатки недопустима. Во-первых, на ней работало слишком мало квалифицированных сотрудников. Во-вторых, на объекте не проводились каждый год полагающиеся ревизии. В-третьих, на дороге превышалась разрешенная скорость. В-четвертых, на ней не устраивали ежегодного технического освидетельствования.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1075 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сочи разгрузят канатные дороги

Сочи разгрузят канатные дороги

Канатные дороги на Эльбрусе не будут работать 19 ноября

Канатные дороги на Эльбрусе не будут работать 19 ноября

Подняться на Ай-Петри можно будет на новой канатке в Крыму

Подняться на Ай-Петри можно будет на новой канатке в Крыму

Зимний сезон на Эльбрусе наступит с обновлениями

Зимний сезон на Эльбрусе наступит с обновлениями

Что делать в Армении зимой: снег, лыжи, хаски

Что делать в Армении зимой: снег, лыжи, хаски

Начало сезона на курорте Роза Хутор: названа точная дата

Начало сезона на курорте Роза Хутор: названа точная дата

Работу канатных дорог приостановят на Эльбрусе

Работу канатных дорог приостановят на Эльбрусе

Канатная дорога между Мтацминдой и Руставели восстановлена в Тбилиси

Канатная дорога между Мтацминдой и Руставели восстановлена в Тбилиси

Учения на канатной дороге &quot;Армхи&quot; прошли в Ингушетии

Учения на канатной дороге "Армхи" прошли в Ингушетии

Учебная &quot;авария&quot; произошла на канатной дороге в Батуми

Учебная "авария" произошла на канатной дороге в Батуми

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы