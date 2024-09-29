Канатная дорога в Адыгее снова вернулась в строй

Канатку, закрытую ранее по решению суда по ходатайству Ростехнадзора, снова запустили в Адыгее – такое решение принял Верховный суд республики.

Верховный суд Адыгеи разрешил использование Савранской канатной дороги, рассказали в объединенной пресс-службе региональных судов.

"Суд удовлетворил ходатайство"

– представитель пресс-службы

По его словам, канатная дорога может быть запущена с 13 ноября. Решение ВС Адыгеи уже вступило в силу.

Напомним, Савранская канатная дорога расположена в станице Даховская, в Майкопском районе. Она используется для подъема на хребет Уна-Коз, на высоту полкилометра. Других кресельных канаток в республике нет.



Дорога была закрыта в сентябре после того, как Ростехнадзор подал соответствующий иск. Ведомство тогда назвало несколько причин, по которым дальнейшая работа канатки недопустима. Во-первых, на ней работало слишком мало квалифицированных сотрудников. Во-вторых, на объекте не проводились каждый год полагающиеся ревизии. В-третьих, на дороге превышалась разрешенная скорость. В-четвертых, на ней не устраивали ежегодного технического освидетельствования.