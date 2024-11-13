Вестник Кавказа

Бакинский диалог по водным вопросам запущен на COP29

Бакинский диалог по водным вопросам запущен на COP29
© Фото: Trend
Сегодня в Баку в ходе климатической конференции COP29 был совершен запуск Бакинского диалога по водным вопросам и климатическим действиям, соответствующий документ подписали представители Азербайджана и ООН.

Запуск Бакинского диалога по водным вопросам и климатическим действиям состоялся сегодня в рамках конференции по климату COP29.

Письмо о намерениях по запуску Бакинского диалога подписали президент COP29, глава Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев и заместитель генсека ООН, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен.

Мухтар Бабаев подчеркнул, что новая платформа послужит механизмом сотрудничества между конференциями COP, гарантируя непрерывность и поддержание центра внимания на вопросах, связанных с водой.

По словам президента COP29, в рамках Бакинского диалога будут вестись исследования взаимосвязи между водой, климатическими изменениями, утратой биоразнообразия, загрязнением окружающей среды и опустыниванием. При этом особый акцент будет делаться на действия на международном и региональном уровнях.

Кроме того, в рамках СОР29 в Баку была принята Декларация о климатических действиях по водным ресурсам. Ее также подписали Мухтар Бабаев и Ингер Андерсен.

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