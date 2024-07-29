Армянские мины по-прежнему угрожают гражданам Азербайджана – МИД

Азербайджанский МИД дал свой комментарий относительно взрыва мины, который произошел сегодня в Газахском районе и ранил четырех человек. В министерстве обратили внимание на остроту минной угрозы.

Мины, установленные на земле армянской стороной, продолжают нести угрозу для граждан Азербайджана, говорится в заявлении МИД АР.

Таким образом в дипломатическом ведомстве прокомментировали произошедший сегодня в селе Гызылгаджилы, расположенном в Газахском районе, минный инцидент, в результате которого пострадали четыре человека, два из них – тяжело.

В МИД подчеркнули, что безопасность и благополучие граждан Азербайджана находятся под угрозой.

В ведомстве напомнили, что с ноября 2020, когда окончилась война, от армянских мин пострадали 376 человек, 69 из них скончались.

"Растущее число жертв мин подчеркивает необходимость эффективных мер международного сообщества по устранению этой угрозы"

– МИД