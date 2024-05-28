Вестник Кавказа

Заложенная Арменией мина в Газахе ранила четырех человек

Заложенная Арменией мина в Газахе ранила четырех человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Газахском районе взорвалась мина. В результате пострадали четыре человека. Раненых доставили в больницу, им ничего не угрожает.

Мина взорвалась в селе Гызылгаджилы Газахского района Азербайджана, сказано в совместном заявлении Генпрокуратуры, Госпогранслужбы АР и агентства ANAMA.

Мина на территории населенного пункта была установлена армянской стороной. В результате взрыва ранения различной степени тяжести получили четыре человека.

Напомним, село Гызылгаджилы было возвращено Азербайджану на основании соглашения с Арменией по делимитации границы, достигнутого 19 апреля.

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в больницу. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия проводится осмотр и другие действия.

Ведомства также добавили, что по данному факту проводится расследование в органах прокуратуры.

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