Вестник Кавказа

Сотрудник ANAMA пострадал во время взрыва мины в Агдаме

Сотрудник ANAMA пострадал во время взрыва мины в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На территории Агдамского района в процессе проведения мер по разминированию случился минный инцидент, в котором пострадал сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию.

По информации министерства внутренних дел и Агентства Азербайджана по разминированию, в Агдаме во время очистки территорий от мин случился взрыв боеприпаса, во время которого пострадал один из сотрудников ANAMA.

Уточняется, что инцидент произошел в населенном пункте Сырхавенд с двадцатисемилетним работником Агентства Хасилем Юсубовым, который наткнулся на противопехотную мину.

В результате происшествия мужчина получил травму левой стопы. Ему потребовалась медицинская помощь.

"Пострадавший сотрудник был эвакуирован в районную больницу, где ему была проведена ампутация левой стопы. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное"

- ANAMA

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