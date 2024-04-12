Сотрудник ANAMA пострадал во время взрыва мины в Агдаме

На территории Агдамского района в процессе проведения мер по разминированию случился минный инцидент, в котором пострадал сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию.

По информации министерства внутренних дел и Агентства Азербайджана по разминированию, в Агдаме во время очистки территорий от мин случился взрыв боеприпаса, во время которого пострадал один из сотрудников ANAMA.

Уточняется, что инцидент произошел в населенном пункте Сырхавенд с двадцатисемилетним работником Агентства Хасилем Юсубовым, который наткнулся на противопехотную мину.

В результате происшествия мужчина получил травму левой стопы. Ему потребовалась медицинская помощь.

"Пострадавший сотрудник был эвакуирован в районную больницу, где ему была проведена ампутация левой стопы. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное"

- ANAMA