Два человека подорвались на мине в Агдаме

Подрыв противопехотной мины произошел сегодня в Агдамском районе (Карабахский экономический район Азербайджана). В результате ранены два человека. Правоохранители ведут расследование.

Мина взорвалась сегодня в одном из сел Агдамского района, информацию о минном инциденте распространили МВД, Генпрокуратура и Агентство по разминированию.

В заявлении говорится, что ЧП случилось в селе Алиагалы. Противопехотная мина взорвалась на землях, пока не очищенных от мин, в районе, расположенном неподалеку от бывшей там когда-то линии соприкосновения.

При взрыве пострадали два человека: один 1965 г.р., второй 1973 г.р. У обоих мужчин диагностированы ранения ног.

Идет расследование.

Правоохранители просят не нарушать правила безопасности и руководствоваться знаками минной опасности.